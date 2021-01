Lazio ai quarti con brivido, Muriqi stende il Parma al 90′

La Lazio approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Parma ci ha provato nel finale, Muriqi ha chiuso i conti al 90′.

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara, quella contro il Parma, che in larga parte è stata dominata dalla compagine biancoceleste, ma le difficoltà sono comunque pervenute soprattutto nel finale.

I biancocelesti si sono imposti per 2-1, meritando probabilmente anche un passivo più ampio soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo. Addirittura due legni colpiti dalla squadra di Inzaghi che ha chiuso la prima frazione di gara sul punteggio di 1-0. Merito della rete di Parolo, che ha sbloccato il match sfruttando l’assist di Pereira.

Un Parma che ha subìto tanto nella prima frazione di gara, al cospetto di una Lazio con tanta fame. Eppure, la squadra ducale ha avuto le sue occasioni anche nella prima frazione, con Brunetta ma anche Sprocati. Poi, nella ripresa, la svolta.

La Lazio trema nel finale, poi passa

Il Parma si è affacciato cosi dalle parti di Strakosha, provando a mettere in difficoltà la Lazio anche nel secondo tempo. I biancocelesti hanno tenuto botta, subendo però proprio nel finale.

Di Mihala, infatti, la rete che a 7′ minuti dalla fine ha riacceso le speranze dei gialloblu di poter protrarre il match fino ai tempi supplementari. La Lazio, però, non si è disunita, e non avendo subito il colpo è riuscita a rimetterla subito in piedi.

E cosi al 90′ la rete di Muriqi ha rimesso la squadra di Inzaghi sul binario giusto, quello diretto verso i quarti di finale di Coppa Italia. Un Parma tutto sommato coraggioso, alla fine caduto sotto i colpi di una Lazio pragmatica e pronta a tutto fino alla fine.