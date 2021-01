Osimhen è guarito dal Covid, il comunicato ufficiale del Napoli

E’ arrivata la notizia che tutto i tifosi del Napoli aspettavano. Victor Osimhen è risultato negativo al tampone, dunque è guarito dal Covid.

E’ finalmente terminato il calvario di Victor Osimhen, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane e finalmente guarito. Il giocatore nigeriano, infatti, è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato in queste ore.

A dare la notizia è la Ssc Napoli, che attraverso il proprio profilo Twitter ha dato la notizia ai tifosi che già stanno festeggiando nella speranza di poterlo ritrovare sul campo nel più breve tempo possibile.

Finita la disavventura del Covid, infatti, per l’attaccante azzurro saranno necessari ulteriori controlli. I medici del Napoli, infatti, dovranno adesso controllare i progressi relativi il problema alla spalle che ha tenuto Osimhen lontano dai campi ancor prima di essere risultato positivo al Coronavirus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen, ora da stabilire i tempi di recupero

Insomma, il ritorno di Osimhen non sarà immediato. In casa Napoli l’assenza del suo attaccante si fa sentire, con il solo Petagna che da settimane sta reggendo la situazione. Mertens è tornato a disposizione ma non è ancora al 100%, e cosi il ritorno di Osimhen sarà un obiettivo molto importante per il club.

LEGGI ANCHE >>> Inter, nuova pretendente per Eriksen: dalla Premier una nuova offerta

Come detto, molto dipenderà da quelle che sono le condizioni della spalla del nigeriano che adesso andrà valutata dallo staff sanitario del club. Non è da escludere che bisognerà attendere ancora un po’, probabilmente il prossimo mese, per vedere l’ex Lille nuovamente in campo.