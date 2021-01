Christian Eriksen continua ad essere oggetto del desiderio delle squadre di Premier League, una nuova proposta emersa in queste ore.

Il destino di Christian Eriksen continua a tenere alta l’attenzione del calciomercato. Il destino del danese sembra ormai andare in una direzione ben lontana da quella nerazzurra, e sono tante le soluzioni che si stanno stagliando davanti all’ex Tottenham per il proprio futuro.

Proprio gli spurs, tra l’altro, rappresentano una delle piste per il giocatore nerazzurro, anche se al momento ancora non è stata trovata alcuna quadra. La Premier, però, resta un obiettivo ed una destinazione in caldo.

Il Tottenham, infatti, non è l’unico club ad aver messo gli occhi su Eriksen, e nelle ultime ore è venuto fuori un nome a sorpresa. Un altro club dall’Inghilterra sembra pronto a mettere le mani concretamente sul giocatore nerazzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Eriksen, si fa sotto anche il Leicester

Tra i club di Premier su Eriksen, dunque, c’è anche il Leicester. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il danese sarebbe finito concretamente nel mirino della squadra inglese anche se degli ostacoli sono evidenti.

Il club, infatti, avrebbe chiesto all’Inter il giocatore in prestito fino al termine della stagione, ma il grande ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Il Leicester, infatti, avrebbe fatto spallucce alla richiesta di pagamento del sostanzioso ingaggio di Eriksen (300 mila sterline a settimana) fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Verona, ambizioni europee: è fatta per due colpi

Insomma, le parti continueranno a dialogare per capire se effettivamente esistono solide basi per provare a portarlo nuovamente in Premier League.