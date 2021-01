Monchi, direttore sportivo del Siviglia, conferma l’interesse per il Papu Gomez.

Il rapporto tra il Papu Gomez e l’Atalanta si è interrotto. Ormai è risaputo. Tuttavia sistemare altrove l’attaccante argentino non è semplice, poiché la Dea ne riconosce il grande valore tecnico e non vuole cederlo per meno di ciò che vale. Negli ultimi giorni, si è fatto avanti il Siviglia. Il club andaluso ha il sì del giocatore, al quale è stato promesso di mantenere inalterato l’ingaggio che percepisce.

A confermare l’interesse è stato Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ai microfoni di Sportitalia: “Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare”.

Al momento il dirigente non si è spinto oltre, ma è chiaro che l’unico nodo è trovare un compromesso economico con l’Atalanta.