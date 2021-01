L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid e pertanto non sarà presente nella trasferta di Vitoria-Gasteiz

Con un comunicato stringato, il Real Madrid ha diffuso la notizia della positività al Covid-19 del suo allenatore Zinedine Zidane. Il tecnico dunque non sarà in panchina nella trasferta di campionato contro l’Alaves. I guai per il club blanco sembrano non finire più.

In un momento già particolarmente difficile per la squadra madrilena, che ha dovuto rinunciare al primo obiettivo della stagione e sembra distante dal raggiungimento di un altro, si aggiunge adesso pure la defezione del tecnico in una delle gare più delicate della stagione. Seconda solo, forse, a quella di Champions League contro il Borussia Monchengladbach quando il successo ha dato la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19

Un’altra notizia negativa per il Real Madrid dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re e la mancata vittoria nella Supercoppa Spagnola. Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19 durante gli ultimi esami compiuti dai blancos a ridosso della sfida con l’Alaves, in cui il Real cerca la redenzione dopo gli ultimi fragorosi passaggi a vuoto.

Il tecnico francese, che a fine anno dovrebbe lasciare la panchina delle Merengues, resterà dunque nella propria casa in quarantena e cercherà un modo ingegnoso per comunicare con il resto del suo staff che a Vitoria-Gosteiz tenterà di restare il più possibile vicino in classifica ai cugini dell’Atletico Madrid, vittoriosi ieri sul campo dell’Eibar.

Con il successo ottenuto nel finale con un calcio di rigore contestato e trasformato da Luis Suarez, i colchoneros si sono portati temporaneamente a +7. La squadra di Diego Simeone ha giocato pure una partita in meno.