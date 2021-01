Alle 20.45 luci accese allo stadio Franchi di Firenze per la 19^ giornata di Serie A, in campo Fiorentina e Crotone.

Fiorentina e Crotone saranno protagoniste dell’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Per i viola c’è ancora la ricerca di costanza sul campo, i calabresi vogliono punti per uscire dalla zona retrocessione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!