Alle 15 luci accese allo stadio Olimpico, in campo Roma e Spezia per la 19^ giornata del campionato di Serie A.

Dopo la sfida in Coppa Italia, ancora di fronte Roma e Spezia. I giallorossi sono in cerca di vendetta, dopo la pesante debacle che li ha visti protagonisti proprio contro i liguri nella coppa nazionale. Di contro la squadra di Italiano ha voglia di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi che dura da tre partite. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

