La ricerca dell’attaccante per la Juventus continua: Milik sfumato, Scamacca bloccato e i bianconeri chiudono al bomber da trecento gol

Date dei gol alla Juventus. I bianconeri continuano la loro caccia all’attaccante, ma Paratici è ancora lontano dal concludere un’operazione. Sfumato Milik, andato al Marsiglia, più lontano Llorente, destinato all’Udinese, restano in piedi le ipotesi Scamacca e Pellè. Per il primo c’è da fare i conti con il Sassuolo che vuole la cessione a titolo definitivo, ora o a fine stagione, e la concorrenza del Parma pronto a spendere complessivamente 20 milioni.

Per l’attaccante di rientro dalla Cina, invece, sono i dubbi tecnici a non far decollare la trattativa. Quelli che non ci sono per Edin Dzeko, tornato improvvisamente obiettivo possibile. La rottura con Fonseca fa parlare di addio alla Roma anche se i capitolini avrebbero poi poco tempo per trovare un sostituto ed al momento è più probabile un esonero dell’allenatore.

Juventus, no a Dzeko: bomber dai costi troppo alti

Edin Dzeko sarebbe il nome ideale per Pirlo, ma non arriverà (salvo sorprese) alla Juventus. Il motivo è da ricercare anche nel suo lauto ingaggio: 7,5 milioni di euro fino al 2022, una cifra troppo alta anche per la società bianconera.

Così il bomber da trecento gol in carriera, se dovesse lasciare la Roma, planerà su altri lidi: West Ham e Wolverhampton si sono già fatte avanti, senza però convincere il calciatore. Tutto in sospeso come il mercato della Juve alla ricerca di un attaccante: quello da trecento gol sembra essere troppo anche per i campioni d’Italia.