Isco è una nuova idea spuntata in casa Juventus, anche se in realtà se ne parla da anni.

Nonostante i tempi corrano e manchino ormai pochi giorni alla chiusura della finestra invernale di trasferimenti, la Juventus lavora ancora e lo fa sotto traccia per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei punti sicuramente sui quali c’è da lavorare è il centrocampo, al quale manca la quadra. In base a ciò che riferisce Juvenews.eu, uno dei nomi tornato in auge nelle ultime ore sarebbe quello di Isco.

Isco per la Juventus? È multiuso

Il calciatore piace alla società bianconera dai tempi di Massimiliano Allegri, suo principale estimatore, che lo avrebbe voluto con sé da mezzala o trequartista nel suo scacchiere tattico.

Isco non è così inamovibile dal Real Madrid, pronto a cederlo per circa 15 milioni di euro. Offerta bassa e accessibile per i bianconeri. Isco potrebbe all’occorrenza sostituire Ramsey oppure supportare le due punte. Elevato rapporto qualità-prezzo, ma bisogna velocizzare per concretizzare.