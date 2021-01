In casa Juventus, Andrea Pirlo deve fare i conti con gli infortuni accorsi nelle ultime giornate di campionato.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha dovuto fare i conti con una lunga lista di infortunati. Covid-19 e problemi fisici hanno falcidiato lo scacchiere titolare dei bianconeri. Anche nell’ultima uscita contro il Napoli di Gennaro Gattuso, in Supercoppa italiana, mister Pirlo ha dovuto fare i conti con gli assenti.

Infortunati Juventus, le ultime

Il tecnico dei bianconeri, alla vigilia del match di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Pirlo ha anche fatto il punto sugli infortunati: “Giorgio Chiellini si era fermato già contro il Napoli per un piccolo dolore alla schiena. Per lui non è molto semplice, viene da un lungo periodo di inattività ma si sente bene. Abbiamo recuperato quasi tutti. Anche Chiesa e Frabotta stanno meglio. Demiral, invece, si è allenato con il gruppo. Sono tutti a disposizione di conseguenza. Kulusevski può giocare dall’inizio od entrare a gara in corso. Abbiamo recuperato anche lui, adesso sta meglio”.

Buone notizie, dunque, alla ripresa del campionato di Serie A dopo la conquista della Supercoppa italiana.