Domani si sfideranno Sinisa Mihajlovic ed Andrea Pirlo. Juventus – Bologna promette, già alla vigilia, spettacolo.

Domani, alle ore 12:30, la Juventus di Andrea Pirlo sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il coach dei bianconeri ha tutta la rosa a disposizione, come dichiarato in conferenza stampa, qualche ora fa; Sinisa, invece, deve fare i conti con una trasferta impervia, ricca di insidie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mihajlovic vs Pirlo

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico degli emiliani ha lanciato il guanto di sfida a Pirlo, reduce dalla vittoria in finale di Supercoppa Italiana: “I calci di punizione? Visti i numeri, se lo chiedete a me allora parlo io. Io ho giocato meno partite di Andrea Pirlo, ma in Serie A abbiamo fatto lo stesso numero di gol. Anche se, a dirla tutta, uno dei suoi era autorete. Ma visto che lui è italiano gli hanno dato il gol. Quindi penso di essere stato io migliore”. Poi prosegue: “Lui conosce tutti i miei segreti, domani dovrò cambiare qualcosa per forza. Non ho la presunzione di aver inventato nulla. Per forza di cose, quindi, dovrò cambiare qualcosa domani”.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo rifiuta una ricca offerta dall’Arabia Saudita

LEGGI ANCHE >>> Juventus, buone notizie dall’infermeria: “Abbiamo recuperato quasi tutti”