Stavolta il calcio giocato c’entra poco. Ma, in ogni caso, Cristiano Ronaldo ha detto ‘no’ ad una ricca offerta dagli Emirati Arabi.

L’Arabia Saudita strizza l’occhio a Cristiano Ronaldo. Ma, stavolta, il calcio non c’entra. Si tratta solo di una trovata commerciale, legata a sponsorizzazioni turistiche. Una questione di diritti d’immagine e non un presunto trasferimento di calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo rifiuta l’Arabia

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il portoghese avrebbe respinto un’offerta ricevuta dagli sceicchi dell’Arabia Saudita. L’attaccante della Juventus sarebbe stato contattato per diventare testimonial di una campagna volta a promuovere il turismo in Arabia Saudita. Secco ‘no’ di CR7 per evitare di avere un ritorno poco positivo sulla propria immagine. L’Arabia dovrà cercare altrove, offerta rispedita al mittente. Il tabloid britannico, però, riferisce che prima di Ronaldo, già Lionel Messi avrebbe rifiutato per lo stesso motivo. Il Paese del Golfo Persico ha perso, dunque, una doppia opportunità. Nonostante una ricca offerta da sei milioni di euro l’anno, i due migliori calciatori del momento hanno preferito pensare alla propria immagine e non alla ghiotta proposta economica.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, buone notizie dall’infermeria: “Abbiamo recuperato quasi tutti”