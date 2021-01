Ilicic ha segnato col Milan su rigore, quando in campo c’era anche Zapata. I fantallenatori si domandano: chi è il rigorista dell’Atalanta?

Donnarumma c’era quasi arrivato, ma Ilicic l’ha angolata bene: la palla del 2-0 per l’Atalanta nasce dagli undici metri. Un rigore permette allo sloveno di arrotondare il punteggio contro il Milan. La domanda dei fantallenatori, e dei curiosi, sorge spontanea: chi è, oggi, il rigorista dell’Atalanta? Non esiste uno specialista, le statistiche confermano che i penalty, Gasperini, li fa calciare a diversi calciatori. Dipende dalla partita, le situazioni, gli eventi. Ilicic, ad esempio, ha calciato perché è stato lui a subire il fallo. In campo c’era anche Zapata, un altro rigorista, che gli ha lasciato senza problemi il pallone.

Chi è il rigorista dell’Atalanta: i numeri

Quest’anno la Dea ha avuto tre rigori a favore: uno l’ha realizzato Zapata il 24 ottobre contro la Sampdoria, uno Muriel il 23 dicembre contro il Bologna e uno Ilicic contro il Milan. Lo scorso anno, invece, il rigorista è stato Muriel: 7 rigori, di cui 6 trasformati in campionato. Appena uno per Zapata, Barrow (ora al Bologna) e Malinkovskyi.

Quella di Gasperini, di non avere un rigorista fisso, è un’abitudine consolidata. Quest’anno qualcosa potrebbe cambiare. Ilicic può diventare il nuovo rigorista, dietro di lui uno tra Muriel e Zapata (che difficilmente giocano insieme). Lo sloveno ha realizzato 25 rigori in carriera, con 5 errori. La media è buona. L’Atalanta si fiderà di lui anche in futuro?