Boga non si ripete col Sassuolo: stagione complicata, è sul mercato.

Il suo talento non è in discussione, eppure Jeremie Boga chiude il girone d’andata del campionato di Serie A con delle prestazioni sicuramente al di sotto delle aspettative. Nemmeno in occasione della sfida contro la Lazio è riuscito a brillare, partendo tra l’altro dalla panchina. Sicuramente sul giudizio influisce anche uno stato di forma condizionato dal lunga degenza a causa del coronavirus, che gli ha portato delle piccole conseguenze a livello muscolare.

Boga può partire: sconto per Juventus e Napoli

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, ciò cambia anche gli scenari di mercato. Il calciatore era stato accostato al Napoli la scorsa estate e piace anche alla Juventus. Proprio quella bianconera potrebbe essere la pista che resta aperta, grazie agli ottimi rapporti tra le dirigenze dei due club.

La società del Sassuolo tuttavia non deprezza il talento di Boga, per cui abbassa le pretese ma non di molto. Affinché lasci l’Emilia serviranno comunque 20-25 milioni di euro. Non è poco, ma è esattamente la metà della richiesta che si faceva appena sei mesi fa.