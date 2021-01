Svanberg ha parlato prima del fischio d’inizio della partita. Il centrocampista rossoblu ha assicurato di essere concentrato solo sul Bologna.

Si è appena concluso il primo tempo del “lunch match” domenicale fra Juventus e Bologna, con i bianconeri in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad un tiro dalla distanza di Arthur deviato da Schouten alle spalle di Skorupski, in una prima frazione che ha visto i padroni di casa in controllo per larghi tratti e un Bologna che ancora non si è arreso.

Le parole di Mattias Svanberg, obiettivo del Milan, a DAZN

Prima dell’inizio della sfida Mattias Svanberg ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN riguardo alle voci di mercato che associano il suo futuro ai colori rossoneri del Milan. Il centrocampista svedese sarebbe molto utile all’attuale capolista, nonostante il recente arrivo di Meitè, deludente all’esordio da titolare. Svanberg può infatti giocare sia da mediano che da trequartista, e la giovane età (classe ’99) lo farebbe rientrare a pieno nel progetto Milan.

Il ventiduenne centrocampista ha però tagliato corto sull’argomento, sostenendo che le voci sul possibile trasferimento “Non fanno effetto, sto qui e gioco per il Bologna provando a fare il meglio possibile”