Alle 12.30 luci accese all’Allianz Stadium di Torino, per la 19^ giornata del campionato di serie A scendono in campo Juventus e Bologna.

Per la Juventus di Pirlo, dopo la vittoria della Supercoppa italiana, è il momento di ritrovare certezze anche in campionato. L’ultima sconfitta contro l’Inter brucia ancora, e servono subito tre punti per rimanere sulla scia delle prime in classifica. Di contro, però, c’è un Bologna che dopo il successo di misura contro l’Hellas ha voglia di dimostrare sul campo di poter stazionare ben lontano dalla zona retrocessione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!