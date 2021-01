Alle 20.45 luci accese sull’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, di fronte si trovano al Tardini Parma e Sampdoria.

La domenica di Serie A si chiude con la sfida tra Parma e Sampdoria. I ducali sono in una situazione molto delicata, penultimi in classifica ed in cerca di punti per provare a rialzare una stagione molto complicata. I blucerchiati, di contro, proveranno a dare continuità all’ultima vittoria contro l’Udinese. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

