Contro il Bologna, Pirlo tornerà ad affidarsi a Kulusevski centravanti accanto a Ronaldo, una scelta che si ripete dopo la Supercoppa col Napoli

Due indizi fanno una prova: Pirlo si fida di Kulusevski. Per la seconda volta in pochi giorni, sceglie lui – e non Morata – come partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Lo svedese finto centravanti è una soluzione alternativa che l’allenatore della Juventus ha scelto di riproporre anche per la gara delle 12.30 contro il Bologna. Tra le sorprese nelle formazioni ufficiali, c’è il nome dell’ex Parma nel reparto offensivo e non quello dello spagnolo. Morata partirà ancora una volta dalla panchina, pronto a subentrare per essere decisivo, proprio come accaduto contro il Napoli.

Juve-Bologna, formazioni ufficiali: le scelte di Pirlo

Pirlo conferma il 4-4-2, c’è Cuadrado a destra e De Ligt, negativo al tampone, solo in panchina. A sinistra torna Danilo. A centrocampo chance concessa a Bernardeschi: ci sarà lui a sinistra con Chiesa non al meglio, a destra McKennie mentre in mediana Arthur confermato dopo l’ottima prova col Napoli. Al suo fianco ancora Bentancur. In attacco, come detto, Kulusevski affiancherà Cristiano Ronaldo.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow