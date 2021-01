Infortunio per Pierre Kalulu: il difensore del Milan è uscito anzitempo, ieri sera, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Guai in vista anche per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, con l’infermeria quasi svuotata nelle ultime settimane, deve, ancora una volta, fare a meno di uno dei suoi calciatori. Il tecnico rossonero, infatti, nella serata di ieri, ha dovuto rinunciare a Pierre Kalulu.

Infortunio Kalulu, le condizioni

Pierre Kalulu, difensore classe 2000 del Milan, si è infortunato ieri sera durante il match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non è bastato il risultato negativo; per Pioli le cose si complicano decisamente. Il difensore francese, infatti, ha abbandonato il terreno di San Siro poco prima dell’ora di gioco, al minuto 57 per la precisione. Il motivo? Un duro contrasto di gioco con il difensore dell’Atalanta Hans Hateboer. Pronta la sostituzione: al suo posto Mateo Musacchio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Kalulu ha riportato un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome. Un infortunio che fa tremare i rossoneri e che complica i piani dell’allenatore. Intanto, la società non ha ancora diramato un bollettino medico ufficiale. Nelle prossime ore si capirà meglio l’entità dell’infortunio accorso al difensore rossonero. Ancora incerte le tempistiche per il recupero delle condizioni fisiche.

