Alle 17.45 luci accese allo Gewiss Stadium di Bergamo, scendi in campo per i quarti di Coppa Italia Atalanta e Lazio.

Dopo il big match visto ieri al Meazza tra Inter e Milan, che ha visto i nerazzurri vincitori, proseguono i quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta tocca ad Atalanta e Lazio giocarsi l’accesso alle semifinali, per una sfida tra due compagini di alto classifica e che si daranno battaglia per un obiettivo comune. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

