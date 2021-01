La SSC Napoli ha appena pubblicato un tweet per chiarire la situazione relativa al futuro di Rino Gattuso.

Giorni frenetici e di grande riflessione per il Napoli rispetto al futuro dell’allenatore azzurro, dopo i risultati non troppo soddisfacenti da parte della squadra. Per tale motivo si è parlato anche della possibilità di un cambio alla guida tecnica del gruppo azzurro. E il presidente De Laurentiis è intervenuto in prima persona per confrontarsi con il tecnico.

Il tweet del Napoli sul futuro di Gattuso

La società ha quindi preso la sua decisione e l’ha comunicata attraverso un esplicito tweet:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”.