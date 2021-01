Il Genoa di Enrico Preziosi è alla caccia di un attaccante che possa sostituire Gianluca Scamacca. M’Baye Niang può sostituirlo.

Il Genoa non rinuncia alla sessione invernale di calciomercato. Il club ligure deve fare i conti con la situazione relativa a Gianluca Scamacca, nel mirino della Juventus di Andrea Agnelli ed Andrea Pirlo. Enrico Preziosi prova a cautelarsi.

Ultime mercato Genoa: Niang nel mirino

Il Genoa è pronto ad accogliere una vecchia conoscenza del calcio italiano. Nel mirino della società ligure, infatti, per sostituire Scamacca, c’è M’Baye Niang, ventiseienne ex Milan, in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Francesco Marroccu. La dirigenza rossoblu è al lavoro per concludere l’affare con il Rennes. Il calciatore ha già vestito la maglia rossoblu nel 2015. Tutto dipende dal futuro di Scamacca, appunto. L’attaccante è finito nel mirino della Juve, ma anche Parma e Bologna sarebbero interessate alle sue prestazioni sportive. Sullo sfondo, poi, un indizio social da non sottovalutare. Lo stesso Niang, infatti, sul proprio profilo Instagram, nella sezione stories, ha postato un panorama ligure. I tifosi del Genoa sono letteralmente impazziti alla vista dello scatto: il nuovo attaccante di Ballardini sta per arrivare?

