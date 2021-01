Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto chiarezza sul futuro di Fabio Quagliarella, corteggiato in estate dalla Juventus.

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è finito, nelle scorse settimane, nel mirino della Juventus, alla caccia di una quarta punta da inserire nelle rotazioni di Andrea Pirlo. Il club bianconero si è visto chiudere la porta dall’attaccante che ha giurato amore al club blucerchiato con un post strappalacrime sul proprio profilo Instagram.

Calciomercato Sampdoria, Ferrero sul rinnovo di Quagliarella

Il patron del club blucerchiato, Massimo Ferrero, ha risposto alle domande di Calciomercato.it all’uscita dall’Assemblea della Lega di Serie A. Poche dichiarazioni, ma importanti, soprattutto sul futuro di Quagliarella: “Il rinnovo? Vediamo, siamo fiduciosi. La Juventus su Fabio? Non mi ha mai chiamato nessuno”. Poi prosegue sul calciomercato in entrata: “Se ci sarà qualcosa da fare per rinforzare la squadra di Claudio Ranieri e per rendere felici i tifosi lo faremo”.

Insomma, la trattativa per il rinnovo dell’attaccante ex Napoli esiste ed è concreta. Con ogni probabilità le parti troveranno un accordo, vista la volontà del calciatore di continuare l’avventura sportiva in Liguria.