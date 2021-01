Alle 21 luci accese allo stadio Diego Armando Maradona per i quarti di Coppa Italia, scendono in campo il Napoli e lo Spezia.

Si chiudono stasera i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo aver visto il passaggio del turno di Inter, Juventus ed Atalanta, stasera si giocano il prosieguo nella competizione nazionale il Napoli e lo Spezia. Sfida che vede apparentemente favorita la compagine azzurra, anche se proprio in campionato i liguri hanno dato parecchio filo da torcere ai ragazzi di Gattuso. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

