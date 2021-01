Per Cristiano Ronaldo il compleanno di Georgina può rivelarsi un boomerang: il portoghese al centro delle polemiche

Troppa la voglia di festeggiare il compleanno della fidanzata, Georgina Rodriguez. Poca, forse, la conoscenza delle regole che vigono attualmente in Italia. Così Cristiano Ronaldo finisce al centro delle polemiche: mentre la Juventus conquista il pass per le semifinali di coppa Italia, CR7 festeggia la fidanzata anche sui social. Peccato che alcuni video di troppo li immortalino insieme lontano da Torino ed anche dal Piemonte. La coppia, infatti, avrebbe trascorso due giorni a Courmayeur, in Valle d’Aosta, trascorrendo la notte in un hotel (ufficialmente chiuso tra l’altro).

Il problema è rappresentato dal fatto che il Piemonte è in zona arancione e sono quindi vietati gli spostamenti verso un’altra regione. Inevitabili le polemiche con il video che ha scatenato lo scandalo prontamente rimosso dalla rete.

Ronaldo e Georgina infrangono le regole Covid: ora rischiano la sanzione

Non abbastanza velocemente perché la notizia è comunque circolata e ha fatto scattare le polemiche. La fuga di Cristiano Ronaldo e Georgina sarebbe andata contro le regole anti-Covid imposte dal Governo ed ora potrebbe arrivare una sanzione per il fuoriclasse portoghese e la sua fidanzata.

Multa che al momento non sarebbe ancora arrivata, come si legge su La Stampa, ma che potrebbe comunque raggiungere il calciatore, rientrato poi nella serata di ieri a casa. Oltre a cena e notte in albergo, CR7 e fidanzata avrebbero anche fatto un giro in motoslitta, anche questo immortalato in un video pubblicato e poi rimosso.