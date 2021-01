Scamacca alla Juventus, via libera anche da parte di Pirlo. Il tecnico bianconero sarebbe pronto ad abbracciare l’arrivo dell’attaccante attualmente in prestito al Genoa

Scamacca alla Juventus per completare il reparto offensivo dei bianconeri. Pirlo avrebbe dato il suo ok perchè l’attuale attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, andrebbe a completare in maniera ideale il reparto offensivo bianconero.

Forza fisica, fiuto del gol e presenza in area di rigore: tre caratteristiche fondamentali per consentire all’attacco bianconero di poter contare anche su una variante tattica decisamente differente e imprevedibile. La Juventus, con Scamacca, potrebbe optare anche per un gioco più fisico e sfruttare maggiormente i cross dagli esterni.

Scamacca alla Juventus, Dzeko sogno irrealizzabile

Qualora l’affare tra Juventus e Sassuolo dovesse andare in porto, Pirlo potrà contare su un centravanti differente rispetto a quelli presenti attualmente nella rosa bianconera. Scamacca ricoprirà il ruolo di 4^ punta, ma si sposerebbe alla perfezione sia con Ronaldo, sia con Morata, sia con Dybala.

25 milioni di euro la richiesta del Sassuolo, la Juventus proverà ad abbassare le pretese per cercare di chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma senza l’obbligo. Scamacca resta in pole per i bianconeri: quasi impossibile arriva a Dzeko. L’attaccante bosniaco difficilmente lascerà la Roma. 15-17 milioni la valutazione del suo cartellino, 7,5 milioni il suo ingaggio attuale: binomio improponibile per l’affondo di Paratici.