Nicolò Rovella è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus, ma resterà in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Colpo in prospettiva per i bianconeri

È la giornata delle ufficialità in casa Juventus che, dopo aver depositato il contratto di Aké, ha fatto la stessa cosa anche con Rovella del Genoa, come si evince dal sito della ‘Lega Calcio’. Il centrocampista resterà fino a giugno con il Grifone, per poi trasferirsi alla corte di Pirlo.

Lo stesso club rossoblù ha ufficializzato anche altri due arrivi da Torino: Portanova e Petrelli, ceduti a titolo definitivo dalla Juve. L’affare Rovella soddisfa tutti, i bianconeri che avranno in prospettiva un calciatore in grado di prendere in mano il centrocampo e il Genoa che potrà utilizzarlo fino al termine della stagione in corso.

Il costo del cartellino del centrocampista classe 2001, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra importante per un 19enne, giustificata dalla crescita esponenziale del ragazzo che, anche tra le fila della Nazionale Italiana Under 21. Nessun pagamento cash, però, in quanto il tutto è stato ammortizzato dal percorso inverso fatto da Portanova e Petrelli.

Destro naturale, centrocampista dai piedi buoni ma bravo anche in fase di interdizione, Rovella rappresenta il classico mediano moderno capace di alternare le due fasi di costruzione della manovra e rottura di quella avversaria. Elegante nei movimenti e abile sia in fase difensiva che offensiva, non potrà fare altro che crescere con il maestro dei centrocampisti a guidarlo dalla panchina: Andrea Pirlo.