La Juventus ha depositato il contratto di Marley Aké che andrà, per il momento, ad arricchire la rosa di Zauli nell’Under 23. In Francia va Tongya

Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus. La notizia era, da giorni, nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dopo che il club bianconero ha depositato il contratto del calciatore ventenne, come si può evincere dal sito della ‘Lega Calcio’ e dai canali ufficiali bianconeri.

A fare il percorso inverso sarà Tongya, in uno scambio di prestiti che si sta perfezionando proprio in queste ore. Il giovane juventino si trasferirà al Marsiglia, dove parlano veramente bene di Aké che, oltre alle doti tecniche sul campo, si è fatto apprezzare anche nello spogliatoio marsigliese, entrandovi con semplicità, umiltà e allegria.

Una nuova freccia per la Juventus, arriva Aké ma per ora va in Under23

Un rinforzo in prospettiva quello del terzino sinistro francese che, per il momento, andrà a rafforzare la rosa dell’Under 23 in serie C. Il ragazzo è cresciuto rapidamente come centrocampista che ha bruciato le tappe, affermandosi nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Principali punti di forza di Aké sono le brucianti accelerazioni, i dribbling eleganti e una grande rapidità di gambe nella corsa e nel muovere il pallone.

Il classe 2001 nella corrente stagione ha già totalizzato 9 presenze con la maglia dell’OM in Ligue 1, più 4 in Champions League, tutte da subentrato. In casa bianconera hanno convenuto fosse meglio fargli fare le ossa con la formazione guidata da Zauli, per averlo più pronto nella prossima stagione quando, verosimilmente, sarà aggregato in prima squadra.