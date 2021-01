Alle 20.45 si scende in campo per la prima partita di questo 20^ turno di Serie A, di fronte si trovano Torino e Fiorentina.

Molto altalenante ed al tempo stesso decisivo per la Fiorentina, che ha la possibilità stasera di poter dare uno slancio alla propria classifica e lasciarsi alle spalle un duro periodo di crisi. Di fronte, però, c’è il Torino che è alla ricerca di punti, con la vittoria che manca da ben quattro partite. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!