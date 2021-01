Juventus sulla nuova stella del calcio olandese, Donyell Malen.

Il calcio olandese può contare su una linea di giovani interessanti, sui quali mettono gli occhi le grandi d’Europa. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra promettere una carriera importante è Donyell Malen, attuale stella del PSV Eindhoven. L’attaccante di 22 anni ha già segnato 17 gol in 21 partite e al momento è il capocannoniere dell’Eredivisie. I suoi numeri non sono passati sott’occhio per la Juventus, che ha già avviato i contatti. Al momento il club olandese già valuta il calciatore ben 40 milioni di euro.

Tre big europee su Malen, c’è anche la Juventus

Per Malen la Juventus deve considerare la concorrenza di Bayern Monaco e Barcellona.

Nessuna dei club avrebbe avanzato un’offerta ufficiale, poiché si tratta di puri sondaggi. L’intenzione è quella di capire se manterrà il rendimento ancora nei prossimi mesi per poi riparlarne in estate.