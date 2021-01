Juventus, rinascita Dybala: così Pirlo studia la rimonta scudetto

La Juventus si prepara a riabbracciare Dybala dopo il recente problema al legamento del ginocchio. Pirlo studia il nuovo piano tattico per riconsegnare all’argentino le chiavi dell’attacco

Dybala è pronto a riconquistare una maglia da titolare in vista della seconda parte di campionato. L’attaccante argentino, fermo ai box per un problema al ginocchio, potrebbe tornare a disposizione già in vista della prossima giornata di campionato contro la Roma.

Tempi di recupero da stabilire, ma trapela totale ottimismo in casa bianconera. Pirlo potrebbe puntare anche sull’ipotesi tridente, con Dybala pronto ad agire alle spalle del tandem offensivo composto da Ronaldo-Morata. Supposizioni e ipotesi da valutare giornata dopo giornata.

Dybala si riprede la Juventus: la Joya pronto a ritornare in campo

Dybala potrebbe rappresentare una soluzione di grande qualità per l’attacco della Juventus in vista della seconda parte di stagione. Trequartista o seconda punta, la Joya avrà bisogno solamente di sentire la massima fiducia attorno e ritrovare una condizione fisica ideale.

L’attaccante argentino, come detto, potrebbe essere schierato sia come seconda punta in tandem con Ronaldo o Morata, sia nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Dybala sarà chiamato ad accendere la luce e la fantasia dell’attacco bianconero. Il miglior giocatore della scorsa Serie A è pronto a riaccendere i motori per recitare una parte d’assoluto protagonista, mettendo a tacere anche le recenti news di mercato.