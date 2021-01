La Juventus pensa ad un’operazione per il futuro: i bianconeri accostati al calciatore più pagato al mondo nel suo ruolo

Può esserci una sorpresa nel futuro della Juventus. Dalla Spagna si parla dei bianconeri e della possibilità di acquistare un portiere che vada a ringiovanire un reparto che vede protagonista l’over 30 Szczesny e l’over 40 Buffon. In particolare l’ex capitano deve ancora decidere se continuare il prossimo anno o appendere i guanti al chiodo. Il polacco, invece, si sta dimostrando ancora un portiere di grande affidabilità, nonostante ogni anno si parli di una sua possibile cessione per ringiovanire.

Ecco che ‘fichajes.com’ lancia il nome di Kepa per il futuro della porta della Juventus. Il portiere più pagato al mondo (80 milioni spesi dal Chelsea per acquistarlo dall’Athletic Bilbao) sta vivendo un momento difficile al Chelsea e potrebbe salutare a fine stagione.

Juventus, idea Kepa per il futuro

Arrivato per una cifra record con Sarri in panchina, Kepa ha dovuto affrontare un lento declino, finendo a fare il secondo a Mendy con Lampard. Così in stagione ha collezionato appena 6 presenze e l’arrivo di Tuchel non ha cambiato le gerarchie. Ecco quindi che l’ipotesi di un addio a fine anno si fa largo.

Una cessione che deve fare i conti con la difficoltà per il Chelsea di rientrare degli 80 milioni spesi. Ad ogni modo tra i club interessati, secondo il portale spagnolo, ci sarebbe anche la Juventus. Il 24enne sarebbe molto apprezzato da Pirlo che, nonostante il periodo difficile vissuto dall’estremo difensore, lo ritiene ancora uno dei migliori talenti in circolazione.