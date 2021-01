Juventus, sfuma un obiettivo: posto il veto definitivo

La Juventus resta alla ricerca di un attaccante, ma sembra definitivamente tramontato uno degli obiettivi del club bianconero.

La Juventus resta una delle squadre più attive sul mercato. Diversi movimenti interessanti sono stati messi in atto dalla compagine bianconera, con diversi giovani che andranno ad impreziosire la rosa di Pirlo anche in prospettiva.

Resta, però, ancora in auge la ricerca di un attaccante. Sfumato Milik, andato al Marsiglia per provare a raccogliere minutaggio utile per l’Europeo, per la ‘Vecchia Signora’ restano ancora degli obiettivi da inseguire ma non è semplice.

La mancanza di disponibilità economica condiziona ovviamente il mercato, che – come noto – a causa dell’emergenza economica è animato da prestiti, scambi oppure operazioni low cost. In queste ore uno degli obiettivi bianconera sembra sfumato definitivamente.

Juventus, niente Scamacca: il Sassuolo pone il veto

Uno degli attaccanti seguiti dalla Juventus in queste settimane è stato Gianluca Scamacca, in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Il club bianconero ha tenuto sotto stretta osservazione il centravanti classe ’99, ma sembra che al momento non possa fare niente per portarlo a Torino.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’attaccante dovrebbe restare al Sassuolo a disposizione di Roberto De Zerbi. Niente Juve, dunque, per Scamacca che proseguirà la stagione con la squadra neroverde.

Il Genoa avrebbe – tra l’altro – trovato ormai l’accordo per Niang, anche nell’ottica di lasciar tornare alla base Scamacca, con il Sassuolo falcidiato dagli infortuni e che dunque usufruirà del centravanti per dare man forte al proprio allenatore.