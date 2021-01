Milan, Leao diventa rapper: oggi esce “Beginning”, il primo album

Calciatore e anche rapper: Leao è pronto a recitare una parte da protagonista anche nel panorama musica. Oggi esce “Beginning”, il primo album dell’attaccante del Milan

Ora è ufficiale: oggi è uscito “Beginning“, il primo album musicale di Leao. L’attaccante del Milan si prepara a scalare le classifiche musicali. Sacrifici, famiglia e ricordi: questi i temi del disco del portoghese.

Una nuova avventura musicale, ma con la voglia di recitare una parte da protagonista in campo con la maglia del Milan. Leao sarà chiamato a una stagione d’assoluto protagonista con l’obiettivo della definitiva consacrazione.

Leao, il nuovo album “Beginning” e caccia alla definitiva consacrazione

Come accennato, Leao è pronto a catapultarsi anche nella nuova avventura del panorama musicale: un nuovo disco, nato per passione, ma che, magari, potrebbe diventare un lavoro per il futuro. Ora sguardo fisso sul campo: questa sarà la stagione della definitiva consacrazione. Servirà un definitivo cambio di rotta e una crescita dal punto di vista del carattere e della personalità

Esterno sinistro d’attacco o vice Ibrahimovic: questo il doppio ruolo che Pioli cucirà addosso a Leao anche in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante portoghese si giocherà una maglia da titolare con Rebic e Mandzukic.