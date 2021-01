Squalifica per Ibrahimovic e Lukaku dopo la rissa in campo.

Il Giudice Sportivo ha preso la decisione sull’ultima giornata di Coppa Italia, che ha visto protagonisti in negativo Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due hanno dato vita a un duro scontro fatto di accuse abbastanza pesanti, che non costerà loro una giornata di squalifica. All’interno del referto non è presente nessun riferimento al botta e risposta tra i due calciatori. La squalifica di un turno matura per un altro motivo.

Lite Lukaku-Ibrahimovic, la decisione del Giudice Sportivo

Le sanzioni, infatti, sono state emesse in base ai cartellini ricevuti sul terreno di gioco. Lukaku era già ammonito, quindi è scattata la diffida.

Ibrahimovic, invece, nel corso del match è stato espulso per doppia ammonizione. Il caso potrebbe essere considerato chiuso, ma in realtà tutto dipenderà dalle valutazioni della Procura Federale, che potrebbe aprire un’inchiesta.