Il Milan deve fare i conti con alcune assenze. L’infermeria si è svuotata, ma Hakan Calhanoglu resta ancora indisponibile.

Il Milan di Stefano Pioli, falcidiato dagli infortuni nell’ultimo mese, sembra aver ritrovato fiato. Il tecnico dei rossoneri ha ritrovato alcuni giocatori fondamentali come Zlatan Ibrahimovic, ma deve fare i conti ancora con qualche assenza di troppo che rischia di rompere i piani della squadra.

Ultime notizie Milan, Calhanoglu non convocato

Stefano Pioli, impegnato domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic allo stadio Dall’Ara alle ore 15:00, dovrà fare a meno del centrocampista numero dieci. Contro gli emiliani, infatti, non sarà tra i convocati, seppur si sia negativizzato al Coronavirus. Nonostante la negatività al tampone molecolare per il Covid-19, Calhanoglu resterà ancora fermo ai box per recuperare la migliore condizione fisica e mettersi a disposizione dell’allenatore per i prossimi impegni di campionato. Ma attenzione, non si escludono nuove sorprese dell’ultim’ora sul turco. Infatti, ove mai nuovi controlli dessero esiti positivi, Pioli potrebbe convocarlo in extremis.

Bologna-Milan, i convocati di Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leão, Maldini, Mandzukic, Rebic.

