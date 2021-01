Il Benevento di Filippo Inzaghi rinforza il pacchetto offensivo e regala un nuovo attaccante ai tifosi: è arrivato Adolfo Gaich.

Anche il Benevento di Oreste Vigorito si fionda sulla finestra invernale di calciomercato per rinforzare la rosa e puntellare il reparto offensivo, già ampiamente competitivo. Il club campano di Serie A, grazie all’operato del direttore sportivo Pasquale Foggia, ha regalato ai tifosi un nuovo innesto in avanti.

Calciomercato Benevento, Gaich è ufficiale

Il Benevento sarà supportato dalle prestazioni sportive di Adolfo Gaich, nuovo attaccante di Filippo Inzaghi. Il centravanti argentino classe 1999 arriva dal CSKA Mosca con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Il contratto del neo calciatore delle Streghe è stato depositato in Lega Calcio. E’ in arrivo l’annuncio del club giallorosso. Il ventunenne argentino è soprannominato in patria Tanque a causa della sua stazza: è alto un metro e novanta. Con un passato nel San Lorenzo, in Russia non ha trovato fortuna. Il suo score è stato piuttosto sfortunato: solo un gol in Europa League, nessuna marcatura in campionato.

