Atalanta, Cristian Romero è risultato positivo al primo test per il Covid effettuato e negativo a quelli successivi. Partiti i protocolli.

Notizia ufficiale in arrivo da Bergamo: l’Atalanta non avrà a disposizione il difensore Cristian Romero per le prossime gare, essendo questi risultato positivo al test del coronavirus. Nonostante successivi test negativi, l’argentino è già a casa in isolamento, come previsto dal protocollo.

L’Atalanta ha dato comunicazione della positività di Romero attraverso i suoi canali di informazione

È stata la società nerazzurra a comunicare i risultati dei test, effettuati venerdì 29 Gennaio. Sicuramente una brutta notizia per l’allenatore Giampiero Gasperini, che negli ultimi tempi aveva ottenuto dal difensore di proprietà della Juventus delle ottime prestazioni, condite anche dalla gioia della marcatura contro il Milan.

Romero è in ogni caso asintomatico, a questo punto in fremente attesa di sviluppi dal punto di vista delle procedure, o meglio ulteriori test negativi che gli consentano di tornare al più presto in campo. Oltre a saltare lo scontro diretto con la Lazio di domani, quasi inevitabilmente salterà la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, e con ogni probabilità non potrà essere a disposizione neanche con il Torino in campionato.