Gianlugi Buffon, portiere della Juventus, potrebbe sorprendere tutti e continuare a giocare. Il numero 1 dei bianconeri tratta per il rinnovo.

Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus, non ha intenzione di smettere di calcare i campi da calcio. L’estremo difensore bianconero, ora scavalcato nelle gerarchie di Andrea Pirlo da Szczesny, potrebbe continuare a far parte dello spogliatoio bianconero.

Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon in cantiere

Silvano Martina, procuratore di Buffon, è intervenuto ai microfoni di Cm.it Tv per svelare le ultime novità in materia di rinnovo contrattuale: “Il vero segreto di Gigi è la sua professionalità, la passione e l’amore per il lavoro che svolge. Un altro anno da giocatore della Juventus? Ci siamo messi d’accordo, ci incontreremo a fine marzo per fare il punto della situazione. Solo allora vedremo se continuare o se smettere. Bisognerà fare una valutazione a 360 gradi e poi prendere una decisione”. Poi continua, sul record di Ballotta: “I record fanno piacere, ma non sono un’ossessione come la Champions League. A 43 anni ti poni degli obiettivi per avere ancora degli stimoli, è questo il motivo principale”.

Il nuovo Buffon

“Ci sono dei bravissimi portieri, ma prima di poterlo dire bisognerà aspettare dieci anni almeno per fare una valutazione serena. Donnarumma sta facendo bene, poi ci sono anche Silvestri, Cragno e Meret. Però per un altro Buffon bisogna aspettare, bisognerà fare i conti quando anche smetteranno questi ragazzi”.