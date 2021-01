La Juventus batte la Sampdoria ed espugna Marassi. Andrea Pirlo può esultare. Dal tecnico, però, arriva una cattiva notizia dal calciomercato.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, batte la Sampdoria di Claudio Ranieri ed espugna lo stadio Marassi di Genova. Il tecnico bianconero, nel post partita, ha commentato il match contro i blucerchiati ed ha parlato anche di calciomercato.

Calciomercato Juventus, cattive notizie da Pirlo

Il tecnico della Juventus, intervenuto nel post gara del match contro la Sampdoria, ha commentato la vittoria sui blucerchiati: “E’ stato un peccato non aver chiudo la partita nei primi quarantacinque minuti di gioco. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma le abbiamo sprecate. E’ normale che se lasci le partite aperte poi rischi di subire gol. Ronaldo? L’importante è che si vincano le partite, non che lui segni ad ogni azione. Ci sta aiutando sempre molto e fa un grande lavoro per la squadra”. Poi ha parlato anche di calciomercato: “La quarta punta? Non abbiamo urgenza di comprare un attaccante. Per fortuna abbiamo una rosa già competitiva”.

Dichiarazioni, quelle di Pirlo, che spengono l’entusiasmo dei tifosi. L’arrivo di un nuovo attaccante è bloccato.