La Juventus sembra orientata a non perfezionare nessun acquisto in attacco ma ha pensato anche a due giovani per Pirlo

La Juventus sembra aver deciso: niente attaccante per Andrea Pirlo in questa sessione di mercato. Si continuerà ad andare avanti con Ronaldo, Morata e Dybala (quando ritornerà) con la possibilità di schierare in posizione avanzata anche Kulusevski che ha superato la prova da seconda punta. Una scelta conservatrice, arrivata anche perché il Sassuolo continua a non cambiare idea su Gianluca Scamacca, volendo cederlo soltanto a titolo definitivo. Prima di prendere una decisione che difficilmente verrà cambiata nei prossimi due giorni, i bianconeri hanno però sondato anche due piste a sorpresa: due giovani attaccante entrati nel mirino di Paratici per qualche giorno.

Juventus, sondaggi per Piccoli e Zirkzee

La Juventus, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha pensato a Roberto Piccoli, 20enne attaccante dello Spezia. Il giovane, di proprietà dell’Atalanta, in stagione ha giocato 12 partite realizzando due reti.

L’altro nome finito sul taccuino di Paratici nella ricerca di un attaccante per Pirlo è quello di Joshua Zirkzee, olandese di 20 anni, nella prima parte di stagione al Bayern Monaco. Anche il suo nome è entrato nei radar bianconeri prima però che il Parma piazzasse l’affondo decisivo. Il classe 2001 sembra destinato ad arrivare ugualmente in Italia, ma non con la Juventus.