La Juventus di Andrea Pirlo domani affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri alle ore 18:00 a Genova.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, prepara il match di domani alle ore 18:00 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il club bianconero volerà a Genova per affrontare i blucerchiati allo stadio Luigi Ferraris nel match valido per la giornata 20 di Serie A 2020/2021.

Juventus, i convocati di Pirlo

Il tecnico della Juventus, pochi minuti fa, ha diramata la lista dei convocati. Ancora assente Paulo Dybala che non figura nella lista degli arruolabili per il match ligure; out anche Dejan Kulusevski per squalifica. E’emergenza in attacco, dunque, vista la sola presenza di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata. Il portoghese e lo spagnolo saranno gli unici del pacchetto avanzato juventino. Dopo aver recuperato Cuadrado e Chiellini, Pirlo è chiamato ad inventarsi una nuova soluzione, ancora una volta. Di seguito la lista completa dei convocati bianconeri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.

