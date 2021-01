Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita giocata contro il Torino e ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo al futuro.

La gara di campionato contro il Torino è appena terminata, la sua Fiorentina è andata ad un passo da una vera e propria impresa, ovvero vincere con due uomini in meno. È andata male, il pareggio di Belotti all’88’ ha infranto i sogni della Viola di continuare nella serie di vittorie. Il gol di Ribery non varrà 3 punti, ma “solo” 1, anche se probabilmente di più dal punto di vista emotivo.

Il fuoriclasse francese è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e ha dovuto rispondere a domande sulla partita, ma anche sul suo futuro. Tutto prevedibile, considerata l’età del calciatore, ormai 37enne, e la data di scadenza del contratto con l’attuale squadra, nel Giugno 2021.

Presi in considerazione gli ultimi due fatti risulta sorprendente la dichiarazione di Ribery, il quale, dopo aver detto di trovarsi bene con società e tifosi, ha aggiunto: “Se resterò? Sono pronto e a disposizione, la domanda deve essere fatta alla società”. Una buona notizia per una squadra a cui può far molto comodo un campione del suo livello.