Il Milan è in fase calante anche a causa delle assenze, coperte con 3 nuovi acquisti. Potrebbe arrivare un colpo finale dalla Spagna.

Fino ad un mese fa il Milan sembrava vivere in un universo parallelo rispetto al resto del calcio italiano, un universo libero da ansie e preoccupazioni. Una stagione cominciata nel segno di aspettative ragionevoli stava trasformandosi in una gloriosa cavalcata verso il successo, con le vecchie rivali (le favorite) che sembravano fare sempre più fatica a tenere il passo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

In circa 30 giorni tante cose sono cambiate: i rossoneri sono ancora in testa alla classifica, ma dopo le dure sconfitte patite contro Juventus e Atalanta il divario con l’Inter, la prima inseguitrice, è ridotto ad un solo punto. Gli stessi cugini hanno eliminato il Milan dalla Coppa Italia grazie ad un 2-1 che non rappresenta la differenza vista in campo fra le due formazioni, dove i nerazzurri l’hanno fatta da padrone.

Pioli ha bisogno di più giocatori possibile per riprendere la marcia

Le motivazioni di un Gennaio così complicato sono tante, la più evidente è stata la limitatezza di una rosa affetta da infortuni e degenze varie. I tifosi del Milan sono stati però testimoni di un grande impegno da parte della società, la più attiva sul mercato fra quelle di testa con 3 acquisti.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, lo spogliatoio si schiera con Gattuso: la decisione dei senatori

La notizia è che potrebbe non essere finita qui: Chiringuito rivela che dalla Spagna sarebbe in arrivo Luis Gayà, un terzino sinistro classe ’95 di ottima qualità. Maldini starebbe considerando l’opzione viste le condizioni in cui versa attualmente il Valencia, l’attuale club del giocatore. Il fiocco perfetto per una sessione di calciomercato sorprendente.