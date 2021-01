Messi ed il Barcellona: svelato l’accordo economico tra le parti. El Mundo nei guai, c’è il comunicato del club blaugrana.

La storia d’amore tra Lionel Messi ed il Barcellona si arricchisce di nuovi particolari. Nella mattinata di oggi, il quotidiano spagnolo El Mundo ha svelato le cifre record guadagnate dall’attaccante argentino. Un contratto faraonico che ha provocato non pochi problemi economici al Barcellona. Il club spagnolo, infatti, ha accumulato un debito record superiore a 1137 milioni di euro.

Ingaggio Messi, il comunicato del Barcellona:

Il Barcellona, dopo la pubblicazione dell’accordo economico con la Pulce, ha risposto a tono, con un comunicato ufficiale. Nei confronti del giornale spagnolo El Mundo ci saranno azioni legali. Di seguito uno stralcio della nota blaugrana: “[…] il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente. L’ FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione”. Poi la nota prosegue: “La società esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi , in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con l’entità in cui si è formato sportivo, per diventare il miglior giocatore nella storia del calcio”.