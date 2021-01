Bryan Reynolds è arrivato a Roma. Il terzino americano è ad un passo dall’essere un nuovo calciatore giallorosso: ora visite e firma sul contratto.

La Roma di Paulo Fonseca chiude un colpo di calciomercato invernale. I giallorossi hanno completato l’affare relativo a Bryan Reynolds che sarà un nuovo calciatore del club capitolino. Il terzino americano è arrivato in città: è tutto pronto per le visite mediche di routine e la conseguente firma sul contratto.

Calciomercato Roma, Reynolds è arrivato

Bryan Reynolds è arrivato a Roma. Come testimonia la foto scattata da Calciomercato.it, il terzino americano è pronto ad aggregarsi al gruppo di Paulo Fonseca. Ma prima gli esami clinici di routine e la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2025. Il laterale made in USA firmerà per i prossimi quattro anni un contratto da un milione di euro di bonus inclusi. Chiuso l’affare con l’FC Dallas di Major League Soccer per 7,5 milioni di euro. Battuta la concorrenza della Juventus che aveva messo gli occhi sul difensore nelle ultime settimane. L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

