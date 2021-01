Lo Spezia esce sconfitto dalla gara contro l’Udinese. Vincenzo Italiano si arrende sotto i colpi di Rodrigo De Paul e compagni.

L’Udinese di Luca Gotti conquista un successo corsaro importantissimo in ottica classifica. Lo 0-1 allo stadio Picchio di La Spezia vale tre punti in elenco generale: i friulani salgono a quota 21 punti; resta fermo a quota 18 la rosa di Italiano. Ottima prestazione di Rodrigo De Paul e di Gerard Deulofeu: l’argentino segna il gol vittoria, lo spagnolo sfiora la rete in più di un’occasione.

Spezia – Udinese, la sintesi

L’Udinese vince grazie alla rete di Rodrigo De Paul su calcio di rigore in apertura di secondo tempo. Nella prima frazione di gioco, invece, dopo una buona partenza dei padroni di casa, è Gerard Deulofeu il vero protagonista. L’attaccante va vicinissimo alla rete del vantaggio in più di un’occasione: poco cinismo ed anche un pizzico di sfortuna, visto il palo colpito, gli negano la gioia del gol. A trenta minuti dal termine Luca Gotti concede spazio anche a Fernando Llorente, neo acquisto dal Napoli. Nell’ultima mezz’ora di gioco, l’undici di Italiano subisce il colpo e non riesce a reagire: il gol del pareggio non arriva. L’espulsione di De Paul al 75′ costringe Gotti alla sofferenza. All’85’, però, anche Saponara viene espulso per doppia ammonizione. Dopo novanta minuti di gioco, l’arbitro Di Martino di Teramo decreta la vittoria ospite.

Classifica Serie A

Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** 20; Spezia** e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12.

* una partita in meno

** una partita in più