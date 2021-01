Svaligiata la casa di Mauro Icardi a Parigi.

Non il miglior fine settimana per Mauro Icardi e la famiglia dell’attaccante argentino. Dopo quanto accaduto a Sergio Rico, derubato in casa la scorsa settimana, questa volta è toccato all’ex calciatore dell’Inter. Come racconta L’Equipe, Icardi è stato vittima di un furto nella propria abitazione.

Furto in casa Icardi: i ladri gli sottraggono quasi mezzo milione!

Lo scorso 30 gennaio i ladri sono entrati nella villa a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) e l’hanno praticamente svaligiata. Al momento del furto il giocatore non era in casa, bensì a Lorient in trasferta di campionato con la squadra.

Tuttavia sarebbe stato immediatamente allertato dai domestici, che non hanno potuto evitare il peggio. Da una prima disanima dei danni, si calcola che a Icardi siano stati rubati gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400.000 euro.