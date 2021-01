Buone notizie per Antonio Conte all’indomani della vittoria contro il Benevento. Il tecnico nerazzurro ritrova Danilo D’Ambrosio.

Spunta il sole all’orizzonte per Antonio Conte e l’Inter. Il tecnico nerazzurro, nelle ultime settimane, ha dovuto fare a meno di Danilo D’Ambrosio, rimasto fermo ai box a causa di un infortunio che gli ha procurato una distrazione legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ultime notizie Inter, D’Ambrosio torna in gruppo

Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter, è pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte. Il difensore napoletano potrebbe tornare pienamente arruolabile in vista della gara di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante la sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. In vista del tour de force di febbraio, Conte può tornare a sorridere. Hakimi, oramai titolare, potrebbe rifiatare e lasciare almeno uno scampolo di partita al compagno di spogliatoio. Conte avrà, dunque, tutti i calciatori a disposizione per affrontare il periodo difficile che lo aspetta.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Atalanta-Lazio: segui la partita LIVE