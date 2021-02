Appena conclusa la semifinale di andata di Coppa Italia con la vittoria in trasferta della Juventus contro l’Inter.

Ha da poco fischiato il termine del match l’arbitro Calvarese, e sono gli juventini ad alzare le braccia al cielo. Una vittoria ancora parziale ma importante per significato, storia e per il fatto che è arrivata in trasferta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Partita strana quella vista a San Siro, gli esperti di sport anglosassoni la potrebbero definire “sloppy”. Due gli aspetti che l’hanno caratterizzata: l’intensità alta e gli errori, tecnici e di concentrazione, visti da entrambi i lati.

Il risultato finale di 2-1 premia una Juventus gagliarda e vogliosa di tornare a Torino dopo aver conquistato la tanto agognata rivincita della sfida di campionato dominata dai nerazzurri.

Grandi emozioni nel primo tempo, con 3 gol in 45′

I primi minuti sembrano però la copia di quella sfida, con gli ospiti che tentano un possesso palla col quale non sembrano essere a proprio agio e l’Inter che aggredisce senza pietà. Al 9′ un’azione sull’asse Sanchez-Barella porta il centrocampista a mettere in imbarazzo tutta la difesa avversaria (e Buffon) con un cross non irresistibile ma sul quale e il “Toro” Lautaro Martinez ad arrivare per primo: 1-0 ma siamo all’inizio.

Al 26′ infatti la Juventus trova il pari con il suo uomo più rappresentativo, Cristiano Ronaldo. Azione bianconera che si sviluppa sulla fascia sinistra e si conclude con un cross sbilenco di Bernardeschi, mentre però Young trattiene Cuadrado in mezzo all’area. Revisione VAR e rigore trasformato con una botta centrale: 1-1.

35′ minuto un’altro errore difensivo, stavolta a favore della Juventus. Incredibile incomprensione fra Bastoni ed Handanovic, Cristiano Ronaldo è un falco che silenziosamente si fionda alle spalle del difensore e anticipa il portiere, segnando a porta vuota il 2-1.

LEGGI ANCHE >>> Inter – Juventus, Vidal furioso con Conte: scintille in panchina

Il secondo tempo è un susseguirsi di cambi (a volte non troppo graditi) e tentativi spesso sterili da parte dell’Inter di pervenire almeno al pareggio. Da segnalare una grande parata di Buffon, che si rifà in parte dell’indecisione sul gol subito, e una grande occasione capitata a Sanchez ma sventata da Demiral. Primo round alla Juventus, l’Inter è ancora in partita.